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Eğitim YKS sınavına girerken hangi belgeleri götürmek zorunludur?
Eğitim

YKS sınavına girerken hangi belgeleri götürmek zorunludur?

YKS sınavı hakkında öğrenciler birçok konu hakkında araştırma yapmakta. Bu konulardan biri, YKS sınavına girecek adayların sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurması gerektiği. Peki, YKS sınavına girerken hangi belgeleri götürmek zorunludur?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 09:08:00 -
YKS sınavına girerken hangi belgeleri götürmek zorunludur?

YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. YKS sınavının bilindiği gibi 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT sınavlarıdır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Peki, öğrenciler sınava giderken hangi belgeleri yanında götürmek zorunda. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavına girerken hangi belgeleri götürmek zorunludur?

YKS sınavına girecek öğrenciler, aşağıdaki belgeleri sınava girerken yanlarında götürmek zorundadır.

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı.

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