YKS sınav yerleri ve giriş belgesi nasıl sorgulanır?
YKS sınav yerleri belli oldu. Yüksek öğrenim eğitimleri için YKS sınavını bekleyen milyonlarca öğrenci sınav yerlerini sorguluyor. 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı ne zaman? Lisenin ardından üniversite hayallerine kavuşacak gençlerin merakla beklediği, YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi nasıl sorgulanır?
YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açıldı. Yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşecek olan YKS öncesi sınav giriş yerleri ile öğrencilerin hangi okullarda sınava gireceği bilgisini yayımlayan ÖSYM, AİS aracılığıyla bu belgelerin sorgulanmasına ve çıktı alınmasına imkan tanıyor. İşte, YKS sınav yerleri ve sınav öncesi hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler
YKS sınav yerleri ve giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ÖSYM, 26-27 Haziranda gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
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YKS ne zaman?
2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda gerçekleşecek. TYT 26 Haziran'da, AYT 27 Haziran'da, YDT'de 27 Haziran'da olacak. Sonuçların ise 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.