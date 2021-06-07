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Eğitim YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavının yaklaşması ile birlikte YKS sınav giriş yerleri sorgulanıyor. AYT, TYT VE YDT oturumları ne zaman? İşte YKS takvimi

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:37:00 -
YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri, 2021-2022 eğitim yılında üniversiteli olma hayali kuranlarca merakla sorgulanıyor. YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınav giriş yerleri sorgulama

YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.

YKS ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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