YKS sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları nasıl hesaplanacak? AYT 0,5 ham puan şartı nedir hesaplama nasıl olacak?

YKS TYT ve AYT baraj puanı kalktı. TYT sınav süresi uzadı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2022 başvuru kılavuzunda öğrencilere sürpriz üstüne sürpriz geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.

2022 YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı. 2022 YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte üniversite sınavına hazırlanan adaylar büyük bir sürprizle karşılaştı. 2022 YKS’den itibaren hem TYT, AYT baraj puanı kalktı hem de TYT sınav süresi uzadı. İşte YKS detayları.

YKS önlisans ve lisans bölüm puanı nasıl hesaplanacak?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak. Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

YKS TYT AYT 0,5 ham puan hesaplaması nasıl olacak? TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayanları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları nasıl hesaplanacak?

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Özel yetenek sınavı başvurusu nasıl olacak?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanı hesaplanmış olacak, taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanması sürecek.

TYT sınav süresi ne kadar oldu?

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek, 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak. Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

0,5 net nedir?

05 ham puan ne demek? 05 ham puan kaç net? TYT Matematik 05 net kaldırıldı mı? YKS de 05 net kuralı kalktı mı? Adaylar kendi alanlarını içeren 2 alan testinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Örneğin; sayısal bir öğrenci Fen Bilimleri testini çözüp Matematik alanından 0,5 ham puan alamazsa AYT yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır.

05 ham puan kaç net?

Türkçe testinden -2 net fakat Matematik testinden 28 net yaptınız puanınız yine hesaplanır. * Fakat bu 2 testten 0 net yaptınız diğer testleri full bile çekseniz puanınız hesaplanmaz. * Türkçe veya matematik testlerinden herhangi birinden 0.5 net yaparsanız puanınız hesaplanacaktır.