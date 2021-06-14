YKS saat kaçta başlıyor, 2021 YKS saat kaçta bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan devam ediyor. YKS 2021 sınavı için geri sayım başladı. YKS sınavına katılacak olan adaylar TYT, AYT oturumları için verilen sınav süresinin detaylarını merak ediyorlar. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, 2021 YKS saat kaçta bitiyor?
Binlerce öğrenci üniversite sınavları için gün sayıyor. YKS sınavının kaçta başlayacağı ve kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, YKS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...
YKS saat kaçta başlıyor, 2021 YKS saat kaçta bitiyor?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.