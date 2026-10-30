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Gündem Zelenskiy İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Gündem

Zelenskiy İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Yeniakit Publisher
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Zelenskiy İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'da görüşecek. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da bir araya gelecek iki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları değerlendirecek. Görüşmenin ana gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve bölgesel gelişmeler yer alacak.

Zelenskiy,  Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu ele alınacak.

ERDOĞAN İLE ZELENSKİY İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da ağırlayacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

MASADA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ VAR

Görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu yer alacak. Erdoğan ile Zelenskiy'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, sosyal Medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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