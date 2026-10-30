İslam düşmanı alçak ceza aldı! Kur'an-ı Kerim'e saldıran ırkçı mahkum edildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 yılında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştiren aşırı sağcı Jade Sandberg hakkındaki dava karara bağlandı. Stockholm Bölge Mahkemesi, Müslümanların kutsal değerlerini hedef alan ırkçı hadsizin nefret suçu işlediğini tescilleyerek mahkumiyet kararı verdi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı Jade Sandberg, nefret suçundan hüküm giydi.
Stockholm Bölge Mahkemesi, 2024 yılında Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan 50 yaşındaki aşırı sağcı alçak Jade Sandberg hakkındaki davayı karara bağladı.
Mahkeme, Sandberg'e nefret suçundan ertelenmiş hapis cezası verirken, günlük 100 kron üzerinden hesaplanan toplam 3 bin kron (yaklaşık 275 euro) adli para cezası ödemesine hükmetti.
Karar kapsamında Sandberg'in ayrıca Suç Mağdurları Fonu'na bin kron ödemesine ve kamusal savunma giderleri için devlete 17 bin kron (yaklaşık bin 500 euro) ödemesine karar verildi.
Sandberg, 2025'te Stockholm Camisi önünde gerçekleştirdiği provokasyon sırasında sarf ettiği "Sokaklarımızda Müslüman istemiyoruz" ifadesine ilişkin suçlamadan beraat etti.
NE OLMUŞTU?
Stockholm'ün Odenplan Meydanı'nda 24 Ağustos 2024'te aşırı sağcı hadsiz Jade Sandberg, Kur'an-ı Kerim yakarak kitabı tekmelemişti.
Provokasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayımlayan Sandberg hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.