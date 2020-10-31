YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YKS sınav başvuru tarihi

YKS sınavına hazırlanan milyonlarca aday, ÖSYM’nin YKS sınav tarihini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim olarak derslerin başladığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler birandan da sınavlara hazırlanıyor. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıfların yüzyüze başladığı okullarda 12 Ekim’den sonra aralarında LGS sınavına hazırlanan 8. Sınıflar ile YKS sınavına hazırlanan 12. Sınıfların da bulunduğu öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimen devam eden 12. Sınıf öğrencileri 2021 YKS sınavının ne zaman yapılacağını, YKS sınav başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS sınavı ne zaman yapılacak 2021?

2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav başvuru ve YKS sınav tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapılıştı. Lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, meslek liselerinin son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar YKS sınavına girebilmekteler. ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılmasa da YKS sınavlarının haziran ayının ortalarında yapılması bekleniyor.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 YKS başvurularına ilişkin tarih de henüz açıklanmadı. 2020 YKS başvuruları 6 Şubat 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Geç başvuru günü ise 19 Mart 2020 saat 23:59'a kadar alınmıştı.

YKS başvuruları nasıl yapılacak?

YKS başvurusunda bulunacak adaylar, YKS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi üzerinden ilgili tarihler arasında yapabilecek.