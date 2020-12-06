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Eğitim YKS ne zaman? 2021 YKS tarihi
Eğitim

YKS ne zaman? 2021 YKS tarihi

2021 YKS ne zaman yapılacak? | Üniversite sınavına hazırlanan adaylar YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. YKS ne zaman yapılacak? | 2021 YKS tarihi belli oldu mu? | YKS ne zaman yapılır 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:10:00 -
YKS ne zaman? 2021 YKS tarihi

YKS tarihi açıklandı mı? | Üniversiteye hazırlanan adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Pek çok kişi YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2021 YKS ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman? 2021 YKS tarihi

2021 YKS’ye girecek olanlar sınavın ne zaman yapılacağının merak ediyor. 2020 yılında YKS koronavirüs tedbirlerine uyularak 27-28 Haziran'da yapıldı. 2021 yılında YKS’nin ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak sınavın haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Öğrenciler YKS’de hangi konuların dahil olduğunu merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır” açıklamasında bulundu.

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