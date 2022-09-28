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Eğitim YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 14:07:00 -
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numarası veya aday şifresiyle öğrenilebilecek.

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