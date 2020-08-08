YKS kaç tercih yapılıyor 2020 | Kaç üniversite tercihi yapılıyor?
Üniversite tercihleri kaç tane nasıl yapılıyor? Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Ardından tercih süreci başladı. YKS’ye giren adaylar sık sık üniversite tercihleri ne zaman bitecek, kaç üniversite tercihi yapabilirim 2020, YKS kaç tercih yapılıyor, üniversite tercih son gün 2020 konularını araştırıyor. İşte, YKS tercih adımları.
Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonucu ise 27 Temmuz’da ilan edildi. Sonuçların ilanından ardından 6 Ağustos’ta tercih süreci başladı. Üniversite tercihleri 14 Ağustos 23:59’da tamamlanacak. Üniversite tercihi yapacaklar olanlar nereden kaç tercih yapabileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.
YKS kaç tercih yapılıyor 2020 | Kaç üniversite tercihi yapılıyor?
Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM ais üzerinden yapıyor. Milyonlarca kişi kaç tercih yapabileceklerini merak ediyor. Adaylar 24 tercih yapabiliyor. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak üniversite kayıtları 31 Ağustos-4Eylül tarihleri arasında yapılacak.