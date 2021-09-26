YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2021 YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM sonuç sayfası

YKS ek yerleştirme sonuçları merak ediliyor. ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştme sürecini başlattı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara için YKS ikinci ek yerleştirme yaptı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yaptı. YKS ikinci ek yerleştirme başvurularının yapılması sonrası YKS ek yerleştirme sonuçları da merak edilir oldu.

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları 2 Ekim’de açıklanmıştı. 2021-YKS Ek Yerleştirme tercih sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenilebilecek. 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayın

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.