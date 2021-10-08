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Eğitim YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihlerler ne zaman?
Eğitim

YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihlerler ne zaman?

ÖSYM 2021 YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı. YKS ek yerleştirme sonuçları ise 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre yine herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS 2 ek tercih yapma şansına sahip olacak. Peki YKS 2021 ikinci ek tercihler ne zaman? 2021 YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS 2. ek tercihler nasıl yapılacak? 2021 YKS 2. ek yerleştirem puanları nasıl olacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 14:32:00 -
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihlerler ne zaman?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir." 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim Cuma günü açıklandı.

Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ise 140 puanla alan üniversitelere yeniden tercih yapabilecek. YKS ikinci ek tercih tarihleri binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

2021 YKS 2. ek tercihlerler ne zaman?

YKS ikinci ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih ile üniversiteye yerleşen adayların üniveristeye kayıt yaptırıp yaptırmamaları sonucu ortaya çıkacak açık kontenjanlar hesaplanıp, 2. ek tercihler alınmaya başlanacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede; genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar, TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek” açıklamasında bulundu. YKS 2. ek yerleştirme başvuru kılavuzu için tıklayın

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