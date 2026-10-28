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Gündem Yeni Parti’de panik toplantısı! Özel’den adaylık talimatı: Sessiz kalın
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Yeni Parti’de panik toplantısı! Özel’den adaylık talimatı: Sessiz kalın

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Yeni Parti’de panik toplantısı! Özel’den adaylık talimatı: Sessiz kalın

PM üyelerinin adaylık tartışmalarına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Yeni Parti’de olağanüstü hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. Özgür Özel’in yönettiği ivedi Zoom toplantısında, adaylık sürecine ilişkin herkesin sessiz kalması ve tartışmaların büyütülmemesi gerektiği vurgulandı.

Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları parti yönetimini harekete geçirdi. PM üyelerinin adaylık sürecine ilişkin haberlerle gündeme gelmesinin ardından, bugün Özgür Özel’in yönettiği ivedi bir Zoom toplantısı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Toplantıda, adaylık konusunda parti mensuplarının sessiz kalması ve kamuoyuna yansıyan tartışmalara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi. Özel’in adaylığına karşı çıkan parti içindeki isimlerin de değerlendirildiği görüşmede, sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için sakin hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

SARIGÜL MESELESİ DE MASADAYDI

Toplantıda, Mustafa Sarıgül üzerinden yaşanan tartışmaların partiye zarar verdiği değerlendirmesinin de yapıldığı öne sürüldü. Parti içinde yeni bir krizin ortaya çıkmaması için sürecin dikkatli yönetilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi yönünde talimatlar verildiği belirtildi.

 

ZOOM TOPLANTILARINDA AYNI HATA TEKRAR MI EDİLDİ?

Yeni Parti’de daha önce gerçekleştirilen Zoom görüşmelerinin kamuoyuna yansıması ve sosyal medyada alay konusu olması da yeniden gündeme geldi. Buna rağmen son toplantının görüşme bağlantısı ve şifresinin, PM üyeleri dışında bazı isimlere de e-posta yoluyla gönderildiğinin öğrenilmesi dikkat çekti.

Parti içinde adaylık tartışmalarının büyümesinden duyulan rahatsızlık ve toplantıda verilen sessiz kalma yönündeki mesajlar, Yeni Parti yönetiminin süreci kontrol altında tutmaya çalıştığı yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

ata

toplansa ne olur, toplanmasa... zaten bu pavyonda delege satın almaları ile bir suç işlediler... yabancıların türkiyeyi yeniden ele geçirmeleri için hamle yaptılar... eh, bu suçla cb falan olmayı mı düşünüyorlar... komik.. ilk koruma zırhı kalkınca büyük bir ihtimalle savcılar buyur edecekler... yapılan iş basit bir delege alışverişinin çok ötesinde olduğunu zaten asrın yolsuzluk davası ile açık etti...
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