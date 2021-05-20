YKS giriş belgeleri yayınlandı mı? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrencilerin de heyecanı da bir kat daha arttı. YKS sınavına kayıt yaptıran gençler sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS giriş belgeleri yayınlandı mı? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Üniversite sınavına az bir süre kala adaylar YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını sorguluyor.
YKS giriş belgeleri yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.
YKS 2021 ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.