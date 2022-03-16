2022 YKS başvuruları 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuru yapamayanlar ise göç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman?

YKS geç başvuru ücreti! YKS geç başvuru işlemi ne zaman son?

YKS 2022, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvuru işlemleri 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde yapıldı. Geç başvuru işlemleri ise 16 Mart'ta başladı. Geç başvuru işlemi yapmak isteyen ÖSYM AİS üzerinden 17 Mart Perşembe saat 23.59'a kadar alınacak. Üniversite sınavı başvuruları 115 lira olarak alındı. Geç başvuru işlemleri için ücret yüzde 50 artırımlı uygulanıyor. YKS geç başvurusu için adaylar 172,5 TL ödeme yapacaklar.

Üniversite baraj puanı nasıl uygulanacak?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanması sürecek.