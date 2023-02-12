YKS ertelendi mi? YKS Başvuru ne zaman? ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 YKS başvuru ücreti ve tarihi

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, merkezüssünün yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da yıkıcı hasara neden oldu. Deprem bölgelerinde Olağanüstü Hal ilan edilmesiyle birlikte ülke genelinde eğitim öğretime de ara verildi. YKS tarihi 2023 hakkında araştırmalar, Kahramanmaraş'taki elim iki deprem sonrası MEB'e bağlı kuruluşların ve üniversitelerin ertelenmesinden sonra araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte YKS 2023 tarihi ve başvuruları hakkında bilgiler

YKS BAŞVURU TARİHİ ERTELENDİ Mİ 2023? YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Üniversite sınavı başvuru tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 2023 sınav ve seçim tarihlerinin benzerlik göstermesi sonrası ÖSYM sınav takvimini geri çekmişti. MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelendi.

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK! YKS ADAYLARI 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARINDAN MUAF

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencileri için açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası eğitim alanında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

2023 yks başvuru tarihi ve ücreti

Geçtiğimiz 2022 yılında her bir oturum için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.