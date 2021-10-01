YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr' adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.