YKS ek yerleştirme AÖF puanları 2021
AÖF ek yerleştirme puan kontenjan | YKSek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemi yapacak olan adaylar ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans puanları ile kontenjanlarını araştırıyor. AÖF ek yerleştirme puanları
Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih işlemleri ise 5-20 Ağustos’ta yapıldı. Sınavda barajı geçemeyenler içinse ek tercih sürecine karar verildi ve baraj puanı çekildi. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek. Peki, ek yerleştirme AÖF bölüm puanları açıklandı mı?
YKS ek yerleştirme AÖF puanları 2021
Merakla beklenen açıklama geldi ve ek tercih tarihi açıklandı. Merakla beklenen ek yerleştirme takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek.
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