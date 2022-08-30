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Eğitim YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2022 ek tercih tarihi:
Eğitim

YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2022 ek tercih tarihi:

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta tamamlandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki, YKS et tercih işlemleri ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih takvimi:

Yeniakit Publisher
2022-08-30 20:47:00 -
YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2022 ek tercih tarihi:

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde ÖSYM AİS web sitesi üzerinden yapıldı. Şimdi ise gözler ek yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2022 ek tercih tarihi:

Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak üniversite kayıtları 26 Ağustos'ta tamamlandı. Bu sebeple birkaç gün içerisinde ÖSYM'nin ek tercih tarihlerini açıklaması bekleniyor. Kayıtların ardından boş kontenjanlar açıklanacak. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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