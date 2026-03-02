  • İSTANBUL
SON DAKİKA
YKS başvurularında bugün son gün

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca adayı ilgilendiren YKS başvuru süreci bugün gece yarısı itibarıyla sona eriyor. Başvurular ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı.

Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için bugün son gün. Bu gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.

Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle işlemleri gerçekleştirebilecekler.

SINAV TARİHLERİ VE OTURUMLAR BELLİ OLDU

Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınavla ilgili tüm detaylara 2026-YKS Kılavuzu'ndan erişebilecekler.

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ TARİH AÇIKLANDI

Milyonların heyecanla bekleyeceği YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Bu tarihten itibaren adaylar için tercih süreci başlayacak.

Başvurusunu son güne bırakan adayların, sistemde yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı işlemlerini geciktirmeden tamamlamaları öneriliyor.

