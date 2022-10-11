Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçların ağustos ayında açıklanmasıyla tercih süreci başladı. Üniversite kayıt işlemleri ise 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. YKS ek tercih işlemleri ise 7-13 Eylül tarihlerinde alındı. Şimdi ise gözler 3.ek tercihlere çevrildi. Peki, YKS 3.ek tercih işlemi yapılacak mı?

YKS 3.ek tercih işlemleri yapılacak mı? YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yerleştirmeye ilişkin kısa bir süre önce açıklamada bulundu. YÖK'ten yapılan açıklamada, "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" denildi.

YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül'de açıklanmış ve söz konusu açıklamada, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

YKS'de 3.ek tercih işleminin olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapılması durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.