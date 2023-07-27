YKS 2023 tercih süreci başladı

YKS tercihleri bugün başladı. Binlerce üniversite adayı geçtiğimiz hafta öğrendikleri sonuçların ardından puanlarıyla işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. 13 günlük süreçte işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu kez ise tercih sonuçları için geri sayıma geçecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

ÖSYM YKS TERCİH EKRANI

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO