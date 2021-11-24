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Eğitim YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri
Eğitim

YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

YKS 2020 başvuru tarihi | Üniversite sınavı için hazırlıklara başlayan milyonlarca kişi sınav başvuru tarihini araştırmaya başladı. Adaylar bir yandan da 2022 YKS’nin ne zaman hangi ayda yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman? YKS 2022 başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:30:00 -
YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlar YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS’nin yapılacağı tarih belli oldu mu?

YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 YKS’nin tarihini araştırmaya başladı. Peki, bu sene YKS ne zaman? 2022 yılı YKS’nin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ancak henüz ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. 2022 ÖSYM sınav takviminin ocak ayında açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.

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