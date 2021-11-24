YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlar YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS’nin yapılacağı tarih belli oldu mu?

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Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 YKS’nin tarihini araştırmaya başladı. Peki, bu sene YKS ne zaman? 2022 yılı YKS’nin ne zaman yapılacağı merak konusu. Ancak henüz ÖSYM sınav takvimini açıklamadı. 2022 ÖSYM sınav takviminin ocak ayında açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.