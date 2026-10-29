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Yerel Sağanak Erzincan’ı vurdu! Su seviyesi evlerin kapısına dayandı, vatandaş teyakkuzda!
Yerel

Sağanak Erzincan’ı vurdu! Su seviyesi evlerin kapısına dayandı, vatandaş teyakkuzda!

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Sağanak Erzincan’ı vurdu! Su seviyesi evlerin kapısına dayandı, vatandaş teyakkuzda!

Erzincan’da akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı ve ulaşımı adeta felç etti. Kısa sürede cadde ve sokakları göle çeviren yağmur suları bazı evlerin kapı eşiklerine kadar ulaşırken, mahalle sakinleri su baskını tehlikesine karşı gece boyu kendi imkânlarıyla nöbet tuttu.

Erzincan’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı evlerin kapılarına kadar ulaşırken, mahalle sakinleri su baskını riskine karşı kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte bazı bölgelerde yağmur suları birikti. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından su seviyesinin bazı evlerin kapılarına kadar ulaşması, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evlerine su girmesinden endişe eden vatandaşlar, kapı önlerinde kendi imkanlarıyla tedbir alarak olası su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı.

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

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