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Dünya Trump’tan Vance açıklaması: İran’la müzakere görevi vermedim
Dünya

Trump’tan Vance açıklaması: İran’la müzakere görevi vermedim

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Trump’tan Vance açıklaması: İran’la müzakere görevi vermedim

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’i İran’la barış görüşmelerini yeniden başlatmakla görevlendirdiği iddiasını reddetti. Trump, Vance’in temaslarının hastalar için tıbbi malzeme teminine yardımcı olmakla sınırlı olduğunu söyledi.

Washington ile Tahran arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin haberin ardından Donald Trump’tan yalanlama geldi. ABD Başkanı, JD Vance’e İran’la barış görüşmelerini başlatması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı.

Ohio’da düzenlenecek seçim mitingine katılmak üzere Washington’dan ayrılırken havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, Vance’i İran’la görüşmek için görevlendirip görevlendirmediği soruldu.

Trump, bu soruya “Hayır” yanıtını vererek konunun tıbbi yardım olduğunu belirtti.

"JD Vance'e barış müzakerelerini başlatmak için İran'la görüşmesini söylediniz mi?" sorusuna Trump, "Hayır. İran'ın tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. O da bana 'bu konuda ne düşündüğümü 'sordu, ben de 'olur' dedim. Kısacası, hastalara yardım etmek için malzeme temin ediliyor." yanıtını verdi.

WSJ'nin İran iddiası

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili açıklaması, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'ın Vance'i "İran'la müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddiasının hemen ardından geldi.

WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

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