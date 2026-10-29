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Gündem MİT Başkanı Kalın’dan 29 Ekim mesajı
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MİT Başkanı Kalın’dan 29 Ekim mesajı

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MİT Başkanı Kalın’dan 29 Ekim mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, "Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, aziz milletimizin yazdığı şanlı destanı; büyük bir gurur, derin bir minnet ve sonsuz bir saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu şuurla; devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin bağımsızlık ve egemenliği için azim ve kararlılıkla, vakardan ve sadakatten ödün vermeksizin görevimizi sürdürüyoruz. Bu kutlu günde; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması için her daim seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

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