Karşıya geçerken motosiklet çarptı! Korkunç kaza kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayan I. idaresindeki 16 BMU plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin yayaya çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.