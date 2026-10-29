  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü FED faiz kararını açıkladı Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş? Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı Yeni Parti’de panik toplantısı! Özel’den adaylık talimatı: Sessiz kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e sürpriz davet İsrail'deki seçim sonrası Trump'tan ilk açıklama! Netanyahu'ya vurgu yaptı Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! İki bakan DOLUNAY Projesi için bir araya geldi KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erhürman’ın niyetinden şüphem yok ama bu noktadan sonrası intihar olur
Yerel Karşıya geçerken motosiklet çarptı! Korkunç kaza kamerada
Yerel

Karşıya geçerken motosiklet çarptı! Korkunç kaza kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Osmangazi'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.’ya motosiklet çarptı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayan I. idaresindeki 16 BMU plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı.

 

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Öte yandan, motosikletin yayaya çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!
İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!

Dünya

İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!

Şırnak'ta korkunç kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı
Şırnak'ta korkunç kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Yerel

Şırnak'ta korkunç kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı

Yerel

Yüksekova’da peş peşe iki kaza! 2’si ağır 9 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23