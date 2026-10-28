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Dünya NATO toplantısına "askeri hareketlilik" damga vurdu
Dünya

NATO toplantısına "askeri hareketlilik" damga vurdu

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NATO toplantısına "askeri hareketlilik" damga vurdu

NATO Brüksel'deki Karargahında yapılan toplantıda Avrupa Birliği-NATO işbirliği ve askeri hareketlilik ele alındı.

NATO'dan yapılan açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında yapılan toplantıya, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ve İttifak üyesi 32 ülkenin daimi temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin AB-NATO arasında güçlü işbirliği olduğunu vurguladığı belirtildi.

Kubilius'un toplantıda savunma hazırlık durumunun iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve Ukrayna'ya destek gibi konulara değindiği aktarılan açıklamada, taraflar arasında işbirliğinin özellikle önemli olduğu alanlardan birinin askeri hareketlilik olduğu kaydedildi.

 

Açıklamada, "Askeri teçhizat ve personelin Avrupa'ya ve Avrupa genelinde hareket ettirilebilmesi, NATO'nun caydırıcılığı ve savunması için kritik öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Kubilius'un toplantıda, askeri hareketlilik alanında AB'nin yaptığı çalışmalara da değindiğine işaret edilen açıklamada, Rutte'nin ise taraflar arasında bu alanda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı ancak "askeri hazırlığın sağlanması" için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

NATO ve AB'nin "birbirini tamamlayıcı güçlü yönlerine dayanarak" işbirliğini geliştirmeyi sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "Bu işbirliği, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sağlamaya yönelik çabaların bir parçası olarak çok önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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