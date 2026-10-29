Hakkari’de feci kaza! Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu! 20 yaralı
Hakkâri’de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
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Hakkâri’de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Akbulut köyü yolunda ilerleyen ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Erziki Deresi’ne uçtu. Kazada minibüste bulunan 20 düzensiz göçmen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, jandarma ekiplerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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