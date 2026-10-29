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Yerel 2 saatlik ikna çabası sonuç verdi! İntihar girişiminden böyle vazgeçirildi
Yerel

2 saatlik ikna çabası sonuç verdi! İntihar girişiminden böyle vazgeçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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2 saatlik ikna çabası sonuç verdi! İntihar girişiminden böyle vazgeçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binaya çıkan genç için polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık iki saat süren görüşmelerin ardından ikna edilen genç, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İskenderun’da bir gencin yaşamına son verme girişiminde bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

 

Olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada yaşandı. Binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edildi. Yaşadığı sorunlar nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen genç, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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