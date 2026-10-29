Şırnak'ta korkunç kaza! Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs bir evin çatısına çarparak durabilirken, bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.
15 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bazı yaralıların ise kendi imkânlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.