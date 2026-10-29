Mahremiyet sınırı tanımıyorlar! Özlem Öz’e erişim engeli şoku

Sosyal medyada aile hayatının hangi noktaya kadar paylaşılabileceği tartışması Özlem Öz üzerinden yeniden gündeme geldi. “Tayyargiller” adıyla bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin özel yaşamlarını uzun süredir geniş kitlelere açması eleştirilirken, son olarak henüz kendi mahremiyetine ilişkin karar verme yaşında olmayan bebeklerinin sünnet sürecinin ayrıntılarıyla paylaşılması tepkileri daha da büyüttü.

Bebeğinin sünnet sürecini de paylaştı

Ağustos ayında beşinci kez anne olan Özlem Öz, doğumun ardından bebeğine ilişkin paylaşımlarına devam etti. Son günlerde ise sünnet öncesi ve sonrasına ilişkin içerikler hesabında yer almaya başladı. Özellikle doktorla yaptığı görüşmenin de sosyal medyaya taşınması, özel hayatın paylaşımı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Kullanıcıların önemli bir bölümü, yetişkinlerin kendi yaşamlarını paylaşmasının kişisel tercih olduğunu ancak çocukların sağlık ve mahremiyetine ilişkin ayrıntıların milyonlarca kişinin erişimine açılmasının aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Çocukların mahremiyeti üzerinden tepki yükseldi

Öz’e yönelik eleştirilerin merkezinde, çocukların günlük yaşamlarının ve kişisel süreçlerinin sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi yer aldı. X üzerinden yapılan çok sayıda paylaşımda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunulurken, Özlem Öz’ün hesabıyla ilgili işlem yapılması talep edildi. Fenomenin çocuklarının mahremiyetini etkileşim ve ticari içerik amacıyla ihlal ettiği yönünde de iddialar gündeme getirildi.

Instagram hesabına erişim engeli

Şikayetlerin ardından Özlem Öz’ün çok sayıda takipçiye sahip Instagram hesabına erişim engeli getirildi.