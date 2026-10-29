Trump’tan Brezilya seçimleri açıklaması: “Karışmayacağım”

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini kaybeden Flavio Bolsonaro’nun ABD’ye gitmesinin ardından gözlerin çevrildiği Donald Trump, seçim tartışmalarına karışmayacağını açıkladı. Trump, Bolsonaro ile görüşmediğini de belirtti.

Ohio’daki seçim mitingine katılmak üzere Washington’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı’na, Bolsonaro’nun kendisini “seçimin gerçek kazananı” ilan etmesi soruldu.

Trump, “Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Buna karışmayacağım ancak çok tuhaf bir seçimdi.” ifadelerini kullandı.

BOLSONARO AİLESİNE KAPILARINI AÇTI

Bolsonaro ailesine “çok kötü” davranıldığını savunan Trump, seçimlerin ardından Flavio Bolsonaro ve ailesinin ABD’ye girişine izin verdiklerini söyledi.

Brezilya’daki seçimlerde herhangi bir pozisyon almadığını ifade eden Trump, bir gün önceki açıklamasında ise sonuçları şüpheyle karşıladığını dile getirmişti.

SEÇİM YENİLGİSİNİN ARDINDAN ÜLKEDEN AYRILDI

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, pazar günü yapılan seçimlerde Luiz Inacio Lula da Silva’ya yenilmesinin ardından ülkesini terk etmişti.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları yürütülen Bolsonaro’nun pasaportuna el konulmasına karar verilmişti. Bolsonaro’nun, pasaportunu teslim etmesi için tanınan süre dolmadan ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

Salı akşamı önce Arjantin’e, ardından Ekvador’a geçtiğine ilişkin haberler yayımlanan Bolsonaro’nun son durağı ABD olmuştu. Lula da Silva, rakibinin yurt dışına çıkış yasağına rağmen Brezilya’yı terk etmesini “utanç verici” olarak değerlendirmişti.

FİLM FİNANSMANI VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme, Flavio Bolsonaro hakkında babasının hayatını anlatan “Dark Horse” adlı biyografik filmin finansmanına ilişkin usulsüzlük iddialarını soruşturuyor.

O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro’nun, yakın arkadaşı avukat Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen ayrı bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.