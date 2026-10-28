Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümü idrak edilecek Türkiye ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini iletti.