YKS 2022 giriş yerleri açıklandı mı? YKS ne zaman 2022? YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Hayal ettikleri önlisans ve lisans bölümlere girmek için ter dökecek binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavla ilgili YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. YKS için heyecan dorukta. YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. Birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi(TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi(AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi(YDT) olarak gerçekleşecek. Peki Üniversite sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS başvuruları 2022 yılında 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında, geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde alınıyor.

YKS 2022 ne zaman yapılacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022 18 Haziran 2022 (Cumartesi) saat: 10.15,

YKS 2022 TYT başvuru tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

2022 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 20.07.2022

YKS TYT sınav süresi: 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

YKS AYT sınavı ne zaman? 19.06.2022 19 Haziran 2022 (Pazar) saat: 10.15,

YKS 2022 başvuru tarihi ne zaman yapıldı? 11.02.2022- 07.03.2022

YKS AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 20.07.2022

YKS AYT sınav süresi ne kadar? 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS YDT sınavı ne zaman? 19.06.2022 19 Haziran 2022 (Pazar) saat: 15.45

YKS YDT sınav başvuru tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

YKS YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? 20.07.2022

YKS YDT sınav süresi: 120 dakika

YKS sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayınlıyor. Bu bilgiler doğrultusunda, sınav yerlerinin açıklanması için 8 Haziran tarihi bekleniyor. YKS sınav giriş yerleri sorgulamak için tıklayın