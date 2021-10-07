YKS 2. tercih başarı sırası şartı olan programlar hangileri? 20221 YKS 2. yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS 1. yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. YKS birinci ek yerleştirme ile kayıt hakkı elde eden adaylar ise 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. YKS 1. ek yerleştirme kayıtlarından sonra ise ÖSYM YKS 2. ek tercih sürecini başlatacak.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere yerleştirme puanı hesaplanan adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları tercih edebilecekler mi?

2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası sonuç belgelerinde neden yer almamaktadır?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.