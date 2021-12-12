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İSLAM Yıpranıp, yırtılan Kur'an-ı Kerim sayfaları ne yapılmalı? Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak anlattı
İSLAM

Yıpranıp, yırtılan Kur'an-ı Kerim sayfaları ne yapılmalı? Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak anlattı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yırtılmış, yıpranmış ve bir daha birleştirilmesi mümkün olmayan Kur'an-ı Kerim sayfalarının ne yapılması gerektiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:58:00 - 2021-12-13 00:05:20

 Yeniakit.com.tr 

Yırtılmış, yıpranmış ve bir daha birleştirilmesi mümkün olmayan Kur'an-ı Kerim sayfalarının ne yapılması gerektiğini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Evinizdeki Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfaları yırtık, bazı sayfaları eksik ve onları cilt haline getiremiyorsanız, Hanefi mezhebine o sayfalar bir çuval gibi bir şeyin içine koymalı, o halde ayak basılmayacak bir yere gömülmelidir. Tıpkı ölen bir insanın kefenlenip defnedilmesi gibi." dedi.

'Hakaret olsun diye yakan kafir olur'

"Maliki ve Hanbeli mezhebine göre ise üzerine ayak basılmaması için yırtık sayfaların bir yer de yakılıp, külleri defnedilir. Ama Hanefi mezhebine göre yakılması doğru değildir." ifadelerini kullanan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

"Burada mühim olan nokta şu, birisi Kur'an-ı Kerim'i hakaret olsun diye yakarsa o zaman kafir olur. Kur'an-ı Kerim parçalandı, eskidi, ortada bir yerde duruyorlar. Bu fetva yıpranmış sayfaların ne yapılabileceği ile alakalı."

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