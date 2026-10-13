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Dünya Avrupa’nın en küçük okullarından biri... Bir öğrenci için 20 yıllık okul yeniden açıldı
Dünya

Avrupa’nın en küçük okullarından biri... Bir öğrenci için 20 yıllık okul yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Avrupa’nın en küçük okullarından biri... Bir öğrenci için 20 yıllık okul yeniden açıldı

İtalya’nın küçük bir ada yerleşiminde 20 senedir kapalı olan okulun kapıları yeniden açıldı. Ancak sınıfta öğretmenin karşısında yalnızca 6 yaşındaki bir öğrenci vardı. Avrupa’nın en küçük okullarından biri haline gelen bu sınıfın yeniden açılmasının ardında ise ailenin uzun süren eğitim mücadelesi bulunuyor.

İtalya’nın Eolie Adaları’ndaki küçük yerleşimlerde yaşayan iki çocuğun eğitim mücadelesi ülke gündemine taşındı. Stromboli Adası’ndaki Ginostra’da tek öğrenci için yıllar sonra yeniden zil çalarken, Filicudi’de açılmasına izin verilen ortaokul sınıfı öğretmen eksikliği nedeniyle eğitime başlayamadı.

 

20 yıl sonra okulun kapısı açıldı

Stromboli Adası’na bağlı Ginostra’da yaşayan 6 yaşındaki Aysha için yeni eğitim yılı tarihi bir güne dönüştü. Yaklaşık 20 yıldır kapalı olan ilkokul, yalnızca bir öğrencinin eğitim göreceği sınıfla yeniden açıldı. Böylece küçük sınıf, Avrupa’nın en küçük okullarından biri haline geldi.

 

Sınıfta sadece Aysha ve öğretmeni var

42 yaşındaki öğretmen Laura Mogi, eğitim yılının başlamasından bir gün önce adaya ulaştı. İlk gün sırtında çantası ve yerel geleneklere uygun olarak yanında tatlılarla okula gelen Aysha’yı öğretmeni karşıladı. Sınıfta başka öğrenci bulunmadığı için bütün dersler yalnızca Aysha için yürütülecek. Küçük kızın ailesi, okulun yeniden açılması için uzun süredir girişimde bulunuyordu.

 

Ginostra’nın coğrafi koşulları, Aysha’nın başka bir yerde eğitim görmesini oldukça güçleştiriyordu. Kış aylarında nüfusu yaklaşık 40 kişiye kadar düşen yerleşime yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Stromboli’ye giden deniz seferlerinin saatleri okul programıyla uyuşmazken, Lipari’ye ulaşım ise özellikle kış aylarında daha da zorlaşıyor. Aysha’nın ailesi de bu nedenle kızlarının yaşadıkları yerde eğitim alabilmesi için okulun yeniden açılmasını istedi.

 

Komşu adada bambaska bir tablo

Ginostra’da eğitim yılı sevinçle başlarken Filicudi’de yaşayan 10 yaşındaki Tiziana için aynı durum geçerli olmadı. Ada için özel izinle birinci sınıf ortaokul sınıfı açılmasına karar verilmesine rağmen öğretmen görevlendirilemedi. Asıl öğretmenin kişisel nedenlerle göreve başlayamaması üzerine yerine başka bir öğretmenin gönderilmesi beklendi ancak bu gerçekleşmedi. Tiziana böylece eğitim yılının ilk gününde okuluna giremedi.

 

Anne önerilen çözümü kabul etmedi

Tiziana’nın annesine, kızının ilkokul öğrencileriyle birlikte çoklu sınıfa alınması ve başka bir okuldaki derslere bilgisayar ile kulaklık üzerinden bağlanması önerildi. Ancak aile bu seçeneği kabul etmedi.Anne, kızının kendi öğretmeni göreve başlayana kadar okula gitmeyeceğini okul yönetimine bildirdi.

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