Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

SUV’un yüksek sürüş pozisyonunu ve sağlamlığını, station wagon’un geniş iç hacmi ve çok yönlülüğünü, sedanın dinamik tasarımıyla bir araya getiren Striker, crossover konseptine yeni bir yorum getiriyor. 4,62 metre uzunluğundaki model; ferah iç mekanı, 602 litreye kadar bagaj hacmi ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımıyla ailelerin günlük yaşamından uzun yolculuklara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Striker’ın ürün gamında Mild Hybrid-G 140, Hybrid 155 ve Hybrid 150 4x4 olmak üzere üç farklımotor seçeneği bulunuyor. Benzin/LPG çift yakıt teknolojisini hafif hibrit sistemle birleştiren Mild Hybrid-G 140, 6 ileri verimli çift kavramalı otomatik şanzımanıyla, uzun menzil ve ekonomik kullanım hedefleyen müşterilere hitap ediyor. Hybrid 155, performans ve verimliliği bir araya getirirken Hybrid 150 4x4 ise farklı yol ve zemin koşullarına yönelik dört tekerlekten çekiş seçeneği sunuyor.