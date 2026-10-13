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Otomotiv
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Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Renault Group, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla yeni modellerini ve konseptlerini sergiliyor. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Dacia Striker ise dünya prömiyerini Paris’te gerçekleştirirken modelin Aralık 2026’da Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Dacia, C segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen yeni dinamik crossover modeli Striker’ı Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez dünya kamuoyuna tanıttı. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen model, OYAK ve Renault Group’un 2023 yılının sonunda açıkladığı 400 milyon Euro’luk yatırım planının son halkasını oluşturdu. Türkiye’den Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı pazarlarına ihraç edilecek Striker, Türkiye’nin Renault Group’un uluslararası üretim yapılanmasındaki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıktı. Modelin üretimiyle Türkiye, Dacia Striker’ın dünyadaki tek üretim merkezi olacak.

#2
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

SUV’un yüksek sürüş pozisyonunu ve sağlamlığını, station wagon’un geniş iç hacmi ve çok yönlülüğünü, sedanın dinamik tasarımıyla bir araya getiren Striker, crossover konseptine yeni bir yorum getiriyor. 4,62 metre uzunluğundaki model; ferah iç mekanı, 602 litreye kadar bagaj hacmi ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımıyla ailelerin günlük yaşamından uzun yolculuklara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Striker’ın ürün gamında Mild Hybrid-G 140, Hybrid 155 ve Hybrid 150 4x4 olmak üzere üç farklımotor seçeneği bulunuyor. Benzin/LPG çift yakıt teknolojisini hafif hibrit sistemle birleştiren Mild Hybrid-G 140, 6 ileri verimli çift kavramalı otomatik şanzımanıyla, uzun menzil ve ekonomik kullanım hedefleyen müşterilere hitap ediyor. Hybrid 155, performans ve verimliliği bir araya getirirken Hybrid 150 4x4 ise farklı yol ve zemin koşullarına yönelik dört tekerlekten çekiş seçeneği sunuyor.

#3
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Çoklu enerji seçenekleri ve aerodinamik tasarımıyla Dacia Striker, C segmentinde rekabetçi bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sunmayı hedefliyor. Hybrid 155 motor seçeneğinde kilometre başına 95 gramdan başlayan CO₂ emisyonu ve 100 kilometrede 4,2 litreden başlayan yakıt tüketimi, modelin verimlilik ve ekonomik kullanım yaklaşımını destekliyor. Dacia Striker'in tüm motor seçeneklerinin ÖTV muaf satışlarına uygun olması öngörülüyor. Türkiye’de üretilen yeni Dacia Striker’ın Aralık 2026’da Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Dacia, Paris Otomobil Fuarı’nda yeni Spring’in de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring, elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefini sürdürürken markanın gelecekte genişleyecek elektrikli araç ailesinin ilk adımını oluşturuyor.

#4
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda E-Space Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İlk kez 1984 yılında tanıtılan Renault Espace’ın temel yaklaşımından ilham alan konsept otomobil, markanın elektrikli mobilite çağında seyahat ve aile yaşamına yönelik vizyonunu ortaya koydu. 4,70 metre uzunluğundaki E-Space Concept, otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, yaşamın bir parçası olarak ele alan insan odaklı yaklaşımıyla öne çıktı. Ferah ve modüler iç mekânı, doğal ışıktan yararlanan tasarımı ve konfor odaklı çözümleriyle konsept, geleceğin aile otomobiline yönelik yeni bir yaklaşımı yansıttı.

#5
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Renault’nun voitures à vivre yaklaşımının çağdaş bir yorumu olan E-Space Concept’in yanı sıra marka, fuarda yeni Megane E-Tech Elektrikli ve Trafic Van E-Tech Elektrikli modellerini, sınırlı üretim Rafale Hypnotic’i ve özel olarak kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E versiyonunu da sergiledi. Twingo E-Tech Elektrikli ürün gamına eklenen Twingobay panoramik cam tavan da ilk kez tanıtıldı.

#6
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Renault, elektrikli mobilite alanındaki yeniliklerinin yanı sıra ikonik modellerini yeniden yorumlayan Renault 8 Gordini Concept ve Renault 4 JP4x4 Concept konsept otomobillerini de ziyaretçilerle buluşturdu.Renault, elektrikli araç ürün gamında LFP batarya teknolojisini devreye alırken, Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini entegrasyonuyla araç içi dijital deneyimi geliştirmeyi hedefliyor. Hafif ticari araç ürün gamında ise yeni Trafic Van E-Tech Elektrikli öne çıktı. Renault Pro+ standında Kangoo, Trafic ve Master modellerinin yanı sıra ticari müşterilere yönelik kişiselleştirme çözümleri, Converted by Renault uygulamaları ve UPTIMIZE programı kapsamındaki yeni hizmetler sergilendi.

#7
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Alpine, Paris Otomobil Fuarı’nda markanın ikonik modellerinden Alpine A310’dan ilham alan A310 VISION konsept otomobilini tanıttı. Alpine Tasarım ekipleri tarafından geliştirilen özel konsept, A310’un karakteristik çizgilerini, oranlarını ve sportif ruhunu çağdaş ve retro-fütüristik bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumluyor.Yeni APP platformunun sunduğu tasarım olanaklarını ortaya koyan A310 VISION; alçak, geniş ve heykelsi gövdesi, yarı saydam kokpiti ve aerodinamik detaylarıyla Alpine’ın geleceğin spor otomobillerine yönelik tasarım vizyonunu yansıtıyor.

#8
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Alpine, fuarda ayrıca gelecekteki üçüncü nesil A110’un tasarımına dair ipuçları taşıyan Alpine A110 Sculpture’ı ilk kez kamuoyuyla buluşturdu. Orijinal Berlinette ile günümüzdeki A110’un karakteristik oranlarını çağdaş bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumlayan çalışma, markanın gelecekteki spor otomobillerine ilişkin tasarım yaklaşımını ortaya koydu.

#9
Foto - Aralıkta satışta! Türkiye’de üretilen Dacia Striker dünya sahnesine çıktı

Alpine’ın kişiselleştirme programı Atelier Alpine kapsamında A290 ve A390 modellerine yönelik yeni seçenekler de ziyaretçilerle buluştu. Yeni Collection donanım seviyesine sahip A290 ve Bleu Tempête Mat renk seçeneğiyle sergilenen A390 GTS, markanın kişiselleştirme alanındaki yeniliklerini temsil etti.

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