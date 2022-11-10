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Yerel Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!
Yerel

Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!

Yeni doğan bebeğin balkondan atıldığı olayda; anne, kızı ve baba tutuklandı. Bebeğin 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu annesinin ifadesinde, "Ölü doğduğu için panikle attım” dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 01:08:00 - 2022-11-10 01:20:14
Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yeni doğan bir bebeği apartman girişinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeni doğan bebeği 5'inci kattan atan annesi çıktı

Jandarma ekipleri; yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeğin apartmanın 5'inci katından atıldığını tespit etti.

6'ncı dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri nedeniyle; Gürcistan uyruklu anne İ.S. (55), kızı N.S. (15) ve baba B.S. (55) gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.’ye ait olduğu belirlendi.

"Bebek ölü doğdu, ben de paniğe kapılarak aşağıya attım"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından; anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi.

N.S.'nin savcılık ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Ben de paniğe kapılarak aşağıya attım." dediği öğrenildi.

3 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre; savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan; anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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