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Gündem Yine söyleyemediler! Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
Gündem

Yine söyleyemediler! Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kafası karışık 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 18:56:00 -
Yine söyleyemediler! Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kafası karışık 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen "Seçime Hazırlık; Avrupa Hamle" toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Son toplantımızda bu kısaca gündeme geldi ama bizim prensip olarak aldığımız karar, seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayını görüşüp açıklamak." dedi.

Karamollaoğlu, bu yılın sonundan önce bir açıklama olmayacağını belirterek, "Yılbaşından sonra hadiselerin gelişmesine ve atmosfere bakarak bir açıklama yapabiliriz. Çünkü bu bizde de dünyada da bir alışkanlıktır, seçim tarihi belirlenmeden adaylar açıklanmaz." diye konuştu.

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