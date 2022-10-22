Yine Pereira, yine olay...

Corinthians, sözleşmesinin son aylarına giren Vitor Pereira'yla ilgili kararını verdi. Brezilya ekibi, Vitor Pereira ile yeni kontrat yapma kararı aldı. Portekizli teknik adamın vereceği karar ise merak konusu.

Corinthians'tan Vitor Pereira'yla ilgili karar çıktı. Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcıyla yeni kontrat yapma kararı alındı. Vitor Pereira ise henüz tercihini yapmış değil.

Globo'da yer alan habere göre sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Vitor Pereira, göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörün aile olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var. Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" dedi.

"SORUNLAR HER YERDE VAR"

Brezilya futbolunda yaşanan olayların kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda Portekizli çalıştırıcı, "Ailemin evden uzakta bir yıl daha geçirebilecek bir durumda olup olmadığını anlamam gerekiyor. Brezilya futbolunun zorluklarıyla alakası yok, sorunlar her yerde var" sözlerini dile getirdi.

Brezilya'da sezonun sona ermesine az bir zaman kala yönetim, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Portekizli teknik adamın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yeni sezon planlamasını yapmak isteyen Timao'da başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira ile görüşme gerçekleştirecek.



