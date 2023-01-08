Yine Melo, yine olay! Fenerbahçelileri çıldırttı...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmanın oynandığı sırada ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Melo'nun 'Fener ağlama' sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, bu skorun ardından Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın oynandığı esnada ise sarı - kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo'dan olay yaratan bir paylaşım geldi.

Twitter'dan bir video paylaşımı yapan Melo, "Fener ağlama" ve "En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan Felipe Melo'ya ağır tepkiler geldi.