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Dünya Yine küstahlaştı! Irkçı Le Pen'den İslam'a skandal sözler
Dünya

Yine küstahlaştı! Irkçı Le Pen'den İslam'a skandal sözler

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, İslam'ın yasaklanmasını istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:03:00 -
Yine küstahlaştı! Irkçı Le Pen'den İslam'a skandal sözler

Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Fransa'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısıyla gündeme gelen ve İslamiyet'e karşı takındığı düşmanca tutumu gözler önüne sermekten çekinmeyen Le Pen, son olarak katıldığı bir televizyon programında İslam'a savaş açtığını ilan etti.

Ocak ayında sunduğu yasa tasarısında İslam'ın eğitim kurumlarında, basında ve diğer tüm kamusal alanlarda yasaklanması gerekliliğinin yer almasıyla büyük tepki toplayan, İslami ibadet yerlerinin tamamen kapatılması gerektiğini söyleyen ve başörtülü kadınlara saldıran Le Pen, şimdi de katıldığı programda hadsiz tavırlarını sürdürdü.

İslamiyet'e yönelik ağzına aldığı hadsiz ifadeleri kamuoyuna karşı dile getirmekten çekinmeyen Le Pen, yaptığı küstahça konuşmayı kişisel Twittter hesabından paylaştı.

France 2 kanalında yayınlanan "Vous avez la parole" programına katılan Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullandı.

İslamiyet'e karşı kullandığı haddini aşan ifadelerle, tüm dünyaya faşist yüzünü gösteren Le Pen'in konuşması büyük yankı uyandırdı. Müslümanları açıkça hedef göstererek adeta savaş çığırtkanlığı yapan faşist Fransız liderin yaptığı konuşma,geniş çevrelerce eleştiri yağmuruna tutuldu.

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