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Yerel Yine köpek dehşeti: Küçük çocuğu ısırdı!
Yerel

Yine köpek dehşeti: Küçük çocuğu ısırdı!

Taksim’de anıtın önündeki bir köpek, kendisini sevmeye gelen İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 09:53:00 -
Yine köpek dehşeti: Küçük çocuğu ısırdı!

Olay, Taksim Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı.

Çocuk köpeği sevdiği sırada birdenbire köpek burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı.

Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.

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