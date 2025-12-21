Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...

Yaptığı tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip Berna Laçin, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına da yine tuhaf bir noktadan yaklaşarak “Mert Alaş hakkında yakalama kararı ! Size ne ondan burada bile yaşamıyor dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Madonna’nın filan kankası, ne zıkkım kullanırsa kullansın bize faydası ne bu yakalamaların?” ifadelerini kullandı.

Laçin’in paylaşımına çok sayıda tepki gelirken bir çok yorumda ‘yine kafası mı güzel bunun’ ifadeleri kullanıldı.

MADONNA KİM İDİOT?

Laçin’e en sert tepkilerden biri gazeteci yazar Gülay Kömürcü’den geldi. Kömürcü “Utanmaz Berna, söylediğine bak, bize ne imiş, dünyaca ünlü olunca suç işleme özgürlüğü mü oluyor reziller.. Şu Kadın uyuşturucuyu normalleştiriyor, şık kılıflarla uyuşturucu kullananı koruyor, lanet olsun hepinize.. hiç kimse uyuşturucu kullanamaz, toplumun önündeki insanlar 2 defa asla… Ünlü olmak kimseye suç işleme ayrıcalığı vermez SANA DA.. eziksin.. Madonna kim idiot, referansa bak!” tepkisini gösterdi.

ALİ KOÇ'UN EŞİ İLE İÇKİLERİNİ TANITTI

Alaş’ın, kendisi için yakalama kararı çıkarıldığı dakikalarda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile ABD’nin Los Angeles kentinde bir davette özel tasarım içki markalarını tanıttıkları ortaya çıkmıştı. Davete yerli ve yabancı çok sayıda ünlü ismin katıldığı da öğrenilmişti.