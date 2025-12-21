  • İSTANBUL
Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yine kafası mı güzel bunun! Berna'yı yerin dibine soktu: Lanet olsun! Ezik...

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında fotoğrafçı Mert Alaş için de yakalama kararı çıkarılmasına karşı yaptığı “O ünlü bir isim. Madonna’nın da kankası. Ne kullanırsa kullansın, bize ne faydası var bu yakalamaların” paylaşımının altı ‘Berna’nın kafası yine nasıl güzel‘ tepkileri ile dolarken en sert tepki gazeteci Gülay Kömürcü’den geldi.

Yaptığı tuhaf paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip Berna Laçin, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına da yine tuhaf bir noktadan yaklaşarak  “Mert Alaş hakkında yakalama kararı ! Size ne ondan burada bile yaşamıyor dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Madonna’nın filan kankası, ne zıkkım kullanırsa kullansın bize faydası ne bu yakalamaların?” ifadelerini kullandı.

Laçin’in paylaşımına çok sayıda tepki gelirken bir çok yorumda ‘yine kafası mı güzel bunun’ ifadeleri kullanıldı.

MADONNA KİM İDİOT?

Laçin’e en sert tepkilerden biri gazeteci yazar Gülay Kömürcü’den geldi. Kömürcü “Utanmaz Berna, söylediğine bak, bize ne imiş, dünyaca ünlü olunca suç işleme özgürlüğü mü oluyor reziller.. Şu Kadın uyuşturucuyu normalleştiriyor, şık kılıflarla uyuşturucu kullananı koruyor, lanet olsun hepinize.. hiç kimse uyuşturucu kullanamaz, toplumun önündeki insanlar 2 defa asla… Ünlü olmak kimseye suç işleme ayrıcalığı vermez SANA DA.. eziksin.. Madonna kim idiot, referansa bak!” tepkisini gösterdi.

ALİ KOÇ'UN EŞİ İLE İÇKİLERİNİ TANITTI

Alaş’ın, kendisi için yakalama kararı çıkarıldığı dakikalarda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile ABD’nin Los Angeles kentinde bir davette özel tasarım içki markalarını tanıttıkları ortaya çıkmıştı. Davete yerli ve yabancı çok sayıda ünlü ismin katıldığı da öğrenilmişti.

 

Okur

Berna neyle geçiniyor işi ne bu kadının bilen varmı.

Gelecek adına endişeliyiz

Yıllardır bu millete rol model olarak sunulan sözde sanatçı gazeteci vırt zırt seküler yobazlar ülkeye her yönden zarar veriyor.
