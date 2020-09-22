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Siyaset Yine itiraf edemediler! CHP'li Özel HDP sorusunu bakın nasıl cevapladı
Siyaset

Yine itiraf edemediler! CHP'li Özel HDP sorusunu bakın nasıl cevapladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP ile yaptıkları ittifakı itiraf edemedi. Özel, ittifak sorularına kaçamak cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:20:00 - 2020-09-22 20:23:59
Yine itiraf edemediler! CHP'li Özel HDP sorusunu bakın nasıl cevapladı

Tabanı kızdırmamak için terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı işbirliğini itiraf edemeyen CHP, ittifak sorularına kesin cevaplar veremiyor. Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP ile yaptıkları ittifaka ilişkin soruya kaçamak cevaplar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir tane ittifak yaptığını, o ittifakın da Millet İttifakı olduğunu söyleyen Özgür Özel, “İstanbul'u İstanbul ittifakı kurtardı. Türkiye'yi de Türkiye ittifakı kurtaracak” dedi.

CHP’nin baraj sorunu olmadığını savunan Özel, ittifakların barajı geçmek için gerekli olduğunu söyledi. CHP’nin Millet İttifakı’nın bir parçası olduğunu vurgulayan Özel, müttefik partilerle ilişkileri devam ettirdiklerini de aktardı.

HDP’nin 6 milyonun üzerinde oy aldığını belirten CHP’li vekil, meşru bir parti olduklarını söyledi ancak ittifak sorusuna evet veya hayır diyemedi. CHP’li Özgür Özel, “Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz” diye konuştu.

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