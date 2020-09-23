  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yine İsmail Saymaz yine yalan haber
Siyaset

Yine İsmail Saymaz yine yalan haber

Kendi gibi düşünmeyen herkese yönelik itibar suikastleri gerçekleştiren İsmail Saymaz'ın yalan furyası paçavra Sözcü'de de hız kesmiyor. Saymaz’ın, ‘koronavirüsten dolayı ölen hastanın belediye araç vermediği için et arabasıyla taşındığı’ yalanının odağındaki isim AK Partili Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, iddiaya ilişkin gazetemiz Akit'e açıklamalarda bulunarak haberin servis edilme biçiminin manidar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:15:00 - 2020-09-23 10:16:30
Yine İsmail Saymaz yine yalan haber

 Harun Sekmen  İstanbul 

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın yalanlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Hiçbir mesleki etik kaygısı gütmeyen yaklaşımını kelime cambazlığıyla birleştirerek, kendi gibi düşünmeyen herkese yönelik itibar suikastleri gerçekleştiren Saymaz’ın hedefindeki isim AK Partili Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, gazetemize konuştu. Saymaz’ın, ‘koronavirüsten dolayı ölen hastanın belediye araç vermediği için et arabasıyla taşındığı’ yönündeki iddiasının yalan olduğunu vurgulayan Başkan Güler, yaşamını yitiren hastanın ailesine bir saat içinde araç temini yapıldığını kaydetti. Bugüne kadar vefat eden hiçbir hastalarını cenaze aracı dışında bir araçla taşıtmadıklarını kaydeden Güler, haberin servis edilme biçiminin manidar olduğunu söyledi.

Bir saat içinde araç temin ettik

Tavşanlı Belediyesi ve şahsının büyük bir iftirayla karşı karşıya kaldığını belirten AK Partili Hasan Güler, “İlçemizin yetki alanı sınırları dahilinde olmadığı halde, söz konusu hastalıktan vefat eden aileye bir saat içerisinde araç temininde bulunduk. Fakat aile beklemediği için başka bir araçla götürülmüş. Olayın medyaya servis edilme biçimi bütünüyle art niyetli. Bugüne kadar koronavirüsten dolayı yaşamını yitiren hangi hastamızı et taşıma aracıyla taşıtmışız ki bu ailemize böyle bir uygulamayı reva görelim. O gün araçlarımızın bir kısmı yine cenaze işleri için görevdeydi. Biri ise çok kısa süreli bakımdaydı. Aile o esnada araç bulup götürüyor. Bize de haber vermiyor. Oysa biz bir saat içinde hastanenin kapısına belediye aracını gönderdik. Sorumluluk alanımızın dışında bir yer olmasına rağmen biz bu hizmeti vermek için çok seri bir şekilde davrandık” ifadelerini kullandı.

Çamur at izi kalsın haberciliği!

Haberin servis edilme biçiminin alabildiğine absürt olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “Bir haber yapılacaksa konunu muhatabı da aranılır. Karşı tarafa söz hakkı tanınır. Ben aranmadım. Bilgi alınmadan böyle bir haber yapıldı. Biz bu hastalıktan dolayı vefat eden kişilerin ailelerine belediye olarak bugüne kadar üzerimize düşen her görevi yerine getirdik. Bundan sonra da getireceğiz. Cenazeyi gömmekle yükümlü olduğumuz da belirtilmiş. Bizim öyle bir görevimiz yok. Biz Tavşanlı sınırları içinde gasil gasihane görevimiz var. Yıkama ve mezarlıkta yer bulma görevimiz var. Kaldı ki idari sınırlarımız bile farklı. Belediyemiz sınırlarımız dışında bir olaya araç bulduk. Basının da bize dönmemesi ayrıca bir kasıt. Zira birçok sitede bu haber sponsorlu olarak yayımlanıyor” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın
Spor

Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı