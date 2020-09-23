Yine İsmail Saymaz yine yalan haber

Harun Sekmen İstanbul

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın yalanlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Hiçbir mesleki etik kaygısı gütmeyen yaklaşımını kelime cambazlığıyla birleştirerek, kendi gibi düşünmeyen herkese yönelik itibar suikastleri gerçekleştiren Saymaz’ın hedefindeki isim AK Partili Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, gazetemize konuştu. Saymaz’ın, ‘koronavirüsten dolayı ölen hastanın belediye araç vermediği için et arabasıyla taşındığı’ yönündeki iddiasının yalan olduğunu vurgulayan Başkan Güler, yaşamını yitiren hastanın ailesine bir saat içinde araç temini yapıldığını kaydetti. Bugüne kadar vefat eden hiçbir hastalarını cenaze aracı dışında bir araçla taşıtmadıklarını kaydeden Güler, haberin servis edilme biçiminin manidar olduğunu söyledi.

Bir saat içinde araç temin ettik

Tavşanlı Belediyesi ve şahsının büyük bir iftirayla karşı karşıya kaldığını belirten AK Partili Hasan Güler, “İlçemizin yetki alanı sınırları dahilinde olmadığı halde, söz konusu hastalıktan vefat eden aileye bir saat içerisinde araç temininde bulunduk. Fakat aile beklemediği için başka bir araçla götürülmüş. Olayın medyaya servis edilme biçimi bütünüyle art niyetli. Bugüne kadar koronavirüsten dolayı yaşamını yitiren hangi hastamızı et taşıma aracıyla taşıtmışız ki bu ailemize böyle bir uygulamayı reva görelim. O gün araçlarımızın bir kısmı yine cenaze işleri için görevdeydi. Biri ise çok kısa süreli bakımdaydı. Aile o esnada araç bulup götürüyor. Bize de haber vermiyor. Oysa biz bir saat içinde hastanenin kapısına belediye aracını gönderdik. Sorumluluk alanımızın dışında bir yer olmasına rağmen biz bu hizmeti vermek için çok seri bir şekilde davrandık” ifadelerini kullandı.

Çamur at izi kalsın haberciliği!

Haberin servis edilme biçiminin alabildiğine absürt olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “Bir haber yapılacaksa konunu muhatabı da aranılır. Karşı tarafa söz hakkı tanınır. Ben aranmadım. Bilgi alınmadan böyle bir haber yapıldı. Biz bu hastalıktan dolayı vefat eden kişilerin ailelerine belediye olarak bugüne kadar üzerimize düşen her görevi yerine getirdik. Bundan sonra da getireceğiz. Cenazeyi gömmekle yükümlü olduğumuz da belirtilmiş. Bizim öyle bir görevimiz yok. Biz Tavşanlı sınırları içinde gasil gasihane görevimiz var. Yıkama ve mezarlıkta yer bulma görevimiz var. Kaldı ki idari sınırlarımız bile farklı. Belediyemiz sınırlarımız dışında bir olaya araç bulduk. Basının da bize dönmemesi ayrıca bir kasıt. Zira birçok sitede bu haber sponsorlu olarak yayımlanıyor” şeklinde konuştu.