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Gündem Yine İETT yine çile!
Gündem

Yine İETT yine çile!

Son günlerde sürekli arızalarla gündeme gelen İBB yönetimindeki İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez arıza yapan otobüsün frenleri boşaldı. Vatandaş ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:34:00 -
Yine İETT yine çile!

Son zamanlarda İETT Otobüslerinin arıza verdiği ve vatandaşı yolda bıraktığı görüntülerin ardından bugün de Yenibosna Kayşehir İETT otobüsünün frenleri boşaldı.

Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT sorunları devam ediyor. Son aylarda sürekli olarak bozulan, yolda kalan, arızalanan, yanan otobüslerin arasına yenileri eklenmeye devam ediyor.

CHP'li yönetimden dolayı perişan olan İstanbullular son gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yenibosna Kayaşehir İETT otobüsü bugün öğlen saatlerinde E-5 üzerinde frenlerinin boşalması sebebi ile yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşlar yine mağdur oldu.

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